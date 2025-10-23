Rubio : La démarche d'Israël pour la souveraineté en Cisjordanie menace la paix à Gaza

Selon l'Agence de presse ABNA, l'agence Reuters, citant le secrétaire d'État américain « Marco Rubio », a annoncé que les récentes manœuvres de la Knesset du régime israélien concernant l'annexion de la Cisjordanie aux territoires occupés constituent une menace sérieuse pour le processus de paix à Gaza et les accords qui y sont liés.

Il a ajouté : « Ces actions pourraient gravement affecter le processus de paix et créer davantage de problèmes dans la région. »

Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères de Turquie a également fermement condamné cette action de la Knesset du régime israélien.

De même, l'Arabie saoudite a réagi à l'approbation préliminaire de ce plan en la condamnant fermement.

En même temps, le secrétaire d'État américain, sans nommer de pays spécifique, a souligné que certains pays en dehors de la région du Moyen-Orient étaient prêts à participer au sein d'une force internationale à Gaza afin de contribuer à assurer la sécurité et la stabilité dans la région.