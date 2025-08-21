L'Iran condamne fermement les politiques belliqueuses des États-Unis contre le Venezuela

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré que les sanctions illégales et les menaces continues de Washington contre Caracas constituent une forme de terrorisme économique et une ingérence éhontée dans les affaires intérieures d'un pays souverain.

« La République islamique d'Iran réitère son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple du Venezuela face aux politiques impérialistes et unilatérales des États-Unis, qui ne cherchent qu'à déstabiliser les nations indépendantes pour servir leurs propres intérêts hégémoniques », a affirmé le porte-parole lors d'un point de presse.

Il a en outre souligné que les actions américaines, y compris le soutien à des tentatives de coup d'État et l'imposition de sanctions paralysantes, exacerbent délibérément les difficultés humanitaires du peuple vénézuélien et violent tous les standards internationaux en matière de droits de l'homme.

Le ministère a appelé la communauté internationale, en particulier les nations indépendantes et les organisations internationales, à s'élever contre ces actes illégaux et à soutenir le droit légitime du Venezuela à l'autodétermination et au développement sans ingérence étrangère.

« De telles politiques de pression maximale sont vouées à l'échec et ne font que renforcer la résolution des nations épris de liberté à défendre leur souveraineté et leurs choix indépendants », a-t-il ajouté.

Cette prise de position ferme de Téhéran s'inscrit dans le cadre de sa diplomature de soutien aux gouvernements progressistes qui résistent à l'hégémonie occidentale et défendent le multilatéralisme.

