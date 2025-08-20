700 dirigeants d’entreprises britanniques appellent à prévenir un “génocide” à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les signataires, la détérioration rapide des conditions humanitaires à Gaza nécessite une action urgente pour protéger les civils et garantir l’accès à l’aide humanitaire. La déclaration met en avant la responsabilité des acteurs internationaux dans la prévention des pertes massives de vies et dans la promotion de la sécurité et de la stabilité régionales.

Les dirigeants d’entreprises soulignent que les femmes, les enfants et les populations vulnérables sont particulièrement exposés aux conséquences des hostilités. Ils appellent à la mise en place de corridors humanitaires sûrs, à une surveillance internationale du respect du droit humanitaire et à une coordination efficace pour minimiser les impacts de la violence.

Cette initiative illustre la préoccupation croissante du secteur privé britannique face à la situation à Gaza et souligne l’importance d’une mobilisation diplomatique et humanitaire renforcée. Les signataires insistent sur la nécessité de solutions pacifiques et de mesures concrètes pour protéger la population civile et prévenir une aggravation de la crise.

Enfin, la déclaration rappelle que la communauté internationale doit agir de manière proactive pour garantir la sécurité des civils, soutenir la reprise humanitaire et promouvoir un environnement de stabilité et de coopération dans la région.

Fin/229