CGRI : l’Iran mieux préparé qu’il y a deux mois suite au début du conflit

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon le haut responsable militaire, toutes les unités des forces armées iraniennes ont intensifié leurs entraînements et renforcé leur état de préparation opérationnelle pour assurer la sécurité nationale et la protection de l’intégrité territoriale. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la stratégie défensive de la République islamique d’Iran, visant à prévenir toute menace et à garantir la stabilité régionale.

Il a précisé que la coordination entre les différentes branches des forces armées et le renforcement des infrastructures militaires permettent à l’Iran de maintenir un niveau élevé de préparation et de réactivité face à toute éventualité. Le CGRI insiste sur le fait que ces actions sont strictement défensives et visent à préserver la souveraineté nationale et les intérêts régionaux.

Le vice-commandant a également souligné que le renforcement de la préparation militaire contribue non seulement à la sécurité nationale, mais aussi à la stabilité de l’ensemble de la région, démontrant la capacité de la République islamique d’Iran à jouer un rôle central dans la défense et la coopération stratégique.

Enfin, il a rappelé que la République islamique d’Iran demeure déterminée à protéger ses citoyens et à promouvoir la paix régionale, tout en maintenant une posture défensive efficace et proactive.

