Le Hamas accepte la nouvelle proposition de trêve médiée par le Qatar et l’Égypte

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources officielles, cette initiative diplomatique s’inscrit dans le cadre des efforts régionaux pour instaurer la stabilité et mettre fin aux hostilités entre les parties concernées. Le Hamas a exprimé son accord avec les termes de la trêve, qui incluent notamment la cessation des frappes et la mise en place de mécanismes de surveillance pour assurer le respect de l’accord.

Les responsables palestiniens et médiateurs ont souligné que cette proposition vise à protéger la population civile, garantir l’approvisionnement humanitaire et ouvrir la voie à des discussions plus larges sur la stabilité et la sécurité régionales. Le rôle du Qatar et de l’Égypte est perçu comme essentiel pour faciliter le dialogue et renforcer la confiance entre les parties.

La République islamique d’Iran, tout en soutenant les droits légitimes du peuple palestinien, suit de près les développements et encourage les efforts visant à instaurer une paix durable et équitable dans la région.

