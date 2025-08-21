Un responsable du Département d’État américain limogé pour ses désaccords avec la politique de Washington sur Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les médias, ce responsable aurait critiqué à plusieurs reprises les positions de Washington, estimant qu’elles soutiennent indirectement les crimes commis contre le peuple palestinien et ne tiennent pas compte des droits humains fondamentaux.

Le limogeage de ce diplomate illustre les tensions internes au sein du gouvernement américain, où certains membres dénoncent la complaisance face aux attaques contre Gaza et appellent à une révision profonde de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient.

Des analystes considèrent que cette décision confirme la volonté de l’administration de faire taire toute voix discordante, même au sein de ses propres institutions, tout en poursuivant son alignement sur les intérêts du régime sioniste.

Fin/229