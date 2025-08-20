Au moins 27 morts dans une attaque armée contre une mosquée au Nigéria

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des témoins ont rapporté que des individus armés ont ouvert le feu sur les fidèles pendant les prières, causant de nombreuses pertes humaines et de nombreux blessés. Les forces de sécurité nigérianes se sont immédiatement déployées sur les lieux pour sécuriser la zone, fournir les premiers secours aux victimes et enquêter sur les circonstances de l’attaque.

Les responsables locaux ont condamné fermement cet acte et ont réitéré la nécessité de renforcer la protection des lieux de culte et de la population civile. Ils ont également souligné que la prévention de telles violences exige une coordination accrue entre les forces de sécurité, les autorités locales et les communautés.

Les analystes indiquent que cette attaque met en évidence les vulnérabilités persistantes dans certaines régions face aux groupes armés et aux actes terroristes, et appelle à des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et la surveillance. Les autorités nigérianes ont promis de renforcer les patrouilles, de sécuriser les zones sensibles et de poursuivre les auteurs de l’attaque pour garantir la justice et dissuader de futurs incidents.

En outre, cet événement tragique souligne l’importance de la coopération régionale et internationale pour prévenir la propagation de la violence et protéger les populations civiles, tout en soutenant les efforts de stabilité et de développement dans le pays.

