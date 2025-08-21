Le régime sioniste assassine un basketteur palestinien ; 808 athlètes tués à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources palestiniennes, le sportif a été pris pour cible lors d’une attaque aérienne qui a frappé une zone résidentielle. Cet assassinat s’ajoute à une longue liste de crimes commis contre des sportifs, des entraîneurs et des personnalités sportives palestiniennes, mettant en évidence la gravité des violations du droit international et humanitaire.

Les organisations palestiniennes affirment que les attaques contre les infrastructures sportives et le ciblage systématique des athlètes visent à détruire non seulement la vie humaine, mais aussi la culture et l’avenir sportif de la Palestine. Elles appellent la communauté internationale et les instances sportives mondiales, notamment le Comité international olympique et la FIFA, à condamner ces crimes et à prendre des mesures concrètes contre le régime occupant.

Cette escalade témoigne de la volonté de l’occupation sioniste d’effacer les symboles de résilience palestinienne, y compris dans le domaine du sport, et souligne l’urgence d’une action internationale pour protéger les civils et les institutions palestiniennes.

