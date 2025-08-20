Vers un corridor stratégique : l’Iran mise sur l’Arménie pour connecter le Golfe Persique à la mer Noire

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les responsables iraniens ont indiqué que ce projet s’inscrit dans la politique nationale visant à élargir les opportunités économiques régionales, à renforcer les liens bilatéraux avec les pays voisins et à faciliter l’accès des États riverains du Golfe Persique aux marchés européens et eurasiens.

Des experts régionaux soulignent que cette initiative illustre la détermination de l’Iran à jouer un rôle central dans la connectivité et le développement régional. Le corridor proposé pourrait non seulement dynamiser le commerce et le transit, mais également renforcer la stabilité et la coopération entre l’Iran, l’Arménie et les pays partenaires.

La réalisation de ce projet est considérée comme une étape stratégique, permettant à la République islamique d’Iran de consolider sa position en tant qu’acteur incontournable de la région, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération économique et politique au service des peuples de la zone.

