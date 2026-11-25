Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne yéménite Al-Masira, le ministère des Affaires étrangères et des Migrants du Yémen a annoncé dans un communiqué que les sanctions financières et le blocage des avoirs des responsables de Sanaa par l'Angleterre visent à dissimuler la défaite de la coalition saoudienne.

Ce ministère a souligné que ni l'Angleterre ni aucune autre puissance ne pourra sauver l'Arabie saoudite de la crise qu'elle a elle-même créée au Yémen, et que la voie du salut est de mettre fin à l'agression et au blocus de ce pays.

Cette position a été adoptée en réaction à l'action du gouvernement britannique de sanctionner quatre hauts responsables du gouvernement de Sanaa et de bloquer les avoirs d'Ansarullah. Le ministère des Affaires étrangères du Yémen, rappelant également l'époque de la colonisation anglaise et l'approche de l'anniversaire du départ des derniers militaires anglais le 30 novembre, a souligné que les projets de domination n'ont pas leur place dans le monde d'aujourd'hui.