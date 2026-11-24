Abbas Golru, président de la commission des relations internationales de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Majlis consultatif islamique, dans un entretien consacré aux capacités de défense et militaires du pays, a déclaré : selon les rapports présentés par les responsables militaires et de sécurité au sein de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère, la situation du pays dans le domaine des capacités militaires et de défense est en croissance et en développement. À cet égard, une analyse des guerres passées a été réalisée et les préparatifs nécessaires à toute opération ou à la prochaine guerre éventuelle, que nous espérons qu'Allah le Tout-Puissant ne permettra pas, ont été prévus.

Il a ajouté : ces préparatifs couvrent divers domaines, notamment la défense antiaérienne, le potentiel missile, le domaine maritime et la guerre terrestre, et tous ces éléments ont été dûment pris en compte par les forces armées dans un ensemble cohérent.

Le président de la commission des relations internationales de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, évoquant la réunion de cette commission avec le général de division Ali Abdollahi, a déclaré : récemment, nous avons tenu une réunion en présence du chef d'état-major général des forces armées au sein de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère, au cours de laquelle il a pleinement expliqué et examiné le dispositif militaire des ennemis, notamment les Américains, le régime sioniste et les mouvements des pays de la région et des Européens. La situation et le dispositif militaire de la République islamique d'Iran ont également été discutés et évalués.