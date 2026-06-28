Avertissement d’un parti libanais sur les dangers d’un accord avec le régime sioniste

Selon l’agence de presse « Abna », le parti libanais « Shabiba » a déclaré, dans un communiqué réagissant à l’accord signé entre le gouvernement pro-occidental du Liban et le régime sioniste, que tout accord doit être examiné du point de vue de la protection de la souveraineté du Liban et des droits de son peuple, et non en fonction de l’accueil que lui réserve le camp sioniste ou d’autres.

Le communiqué précise : « Tout cadre qui engage le Liban sans garanties claires, mais offre en retour à Israël une marge de manœuvre sécuritaire pour poursuivre ses agressions, est contestable. »

Il ajoute : « Tant que l’occupation des territoires occupés et de la Palestine se poursuit, Israël restera, pour une grande partie des Libanais et des Arabes, un État occupant et un ennemi historique. Nous avertissons que le cabinet Netanyahu utilisera cet accord à des fins politiques et militaires et imposera de nouvelles équations au Liban. On ne peut ignorer les sacrifices de la résistance contre l’ennemi sioniste depuis 1948 jusqu’à l’invasion du Liban en 1982 et les autres agressions. Le sang des martyrs et la dignité du Liban ne sont ni négociables ni échangeables. Tout accord qui ne tient pas compte de la souveraineté du pays et de l’arrêt des agressions de l’ennemi est rejeté. »