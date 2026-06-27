Mokhber : La boussole de certains voisins montre encore l'ami et l'ennemi à l'envers

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, à propos de la déclaration tendancieuse du Conseil de coopération du Golfe Persique, et également à la suite des violations répétées du premier point de l'accord par les États-Unis et le régime sioniste, a écrit sur sa page personnelle : La déclaration du Conseil de coopération est une erreur de plus et un alignement avec celui qui a sacrifié la sécurité de la région à ses agressions. La boussole de certains voisins montre encore l'ami et l'ennemi à l'envers.

Mokhber a ajouté : L'accord, que ce soit avec les États-Unis ou avec les satellites du sud du Golfe Persique, est une chaîne ; si un maillon se brise, toute la chaîne fond dans le feu.