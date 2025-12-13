Colère des États-Unis contre la résolution de l'ONU visant Israël

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al Jazeera, le Département d'État américain, sans mentionner les crimes du régime sioniste, a affirmé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait une fois de plus adopté une résolution « peu sérieuse et partiale » contre Israël.

Le Département a ajouté dans la suite de ses allégations que cette résolution avait été adoptée « au prix de l'affaiblissement d'une véritable diplomatie à l'ONU », et que l'Assemblée générale avait décidé de présenter une résolution « controversée et politisée, fondée sur des allégations incorrectes ».

Le communiqué prétend que la résolution en question oblige Israël à mettre en œuvre des « conclusions incorrectes et trompeuses » d'un avis consultatif émis par la Cour internationale de justice (CIJ), alors que, selon Washington, les avis consultatifs ne constituent pas une base législative et que le recours à ceux-ci est une forme de dérision du droit international.

Le Département d'État américain a également affirmé que l'idée de pouvoir forcer n'importe quelle partie à coopérer avec n'importe quelle organisation est une violation flagrante de sa souveraineté.

En outre, le porte-parole adjoint du Département d'État américain a affirmé : Washington « rejette toute tentative de renforcer le rôle de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) ».

Soutenant pleinement le régime sioniste, il a ajouté : « Les États-Unis déclarent leur solidarité avec Tel Aviv en rejetant les allégations biaisées et incorrectes soulevées contre Israël à l'ONU. »

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution qui exige que le régime sioniste applique l'ordonnance de la Cour internationale de justice concernant l'autorisation de l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza.

L'Assemblée a déclaré que cette résolution oblige le régime sioniste à fournir de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris aux habitants de la bande de Gaza.

Conformément à cette résolution, Tel Aviv est tenu de ne pas entraver les opérations de secours dans la bande de Gaza.

La résolution de l'Assemblée générale de l'ONU exige également du régime d'occupation qu'il ne déplace pas et n'affame pas les civils palestiniens et qu'il ne restreigne pas le travail des Nations Unies.

L'Assemblée a souligné que cette résolution insiste sur la responsabilité de l'ONU envers la question palestinienne jusqu'à l'atteinte d'une solution globale.