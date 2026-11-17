Selon l'agence de presse Abna, «Gholamhossein Darzi», ambassadeur et représentant de l'Iran auprès des Nations Unies, a averti : il est très préoccupant que certains pays, qui formulent des accusations sans fondement contre le programme nucléaire pacifique de notre pays et demandent la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, refusent même de condamner les actes d'agression sans précédent contre l'Iran.

L'ambassadeur et chargé d'affaires de la République islamique d'Iran a ajouté, lundi soir heure locale, lors de la septième session de la Conférence sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient à New York : de tels doubles standards manifestes affaiblissent gravement la crédibilité de cette conférence et des principes qu'elle est tenue de respecter.