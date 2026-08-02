« L'une des principales raisons du recul de Trump face à l'Iran selon Al-Mayadeen »

Selon l'agence de presse Abna, le correspondant d'Al-Mayadeen basé aux États-Unis a rapporté que la pénurie de missiles pour les systèmes de défense aérienne américains est un facteur essentiel dans la décision de Trump de reporter l'attaque contre l'Iran et son nouveau recul face à ce pays.

Le correspondant de la chaîne Al-Mayadeen a précisé que cette action a eu lieu après les efforts de J.D. Vance, vice-président de Trump, et du président du Comité des chefs d'état-major interarmées américain pour dissuader Trump.

Il y a quelques heures, Donald Trump, le président américain, après un nouveau recul concernant l'attaque présumée contre l'Iran, a affirmé avoir accepté d'annuler l'attaque contre l'Iran.

Les déclarations de Trump interviennent quelques heures après que le site d'information Axios a affirmé que Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite, lors d'un entretien téléphonique avec le président américain, avait exprimé ses inquiétudes concernant le projet de Washington de mener de nouvelles frappes à grande échelle contre l'Iran.

Axios, citant une source informée de cet entretien téléphonique, a rapporté que ben Salmane a demandé à Trump d'éviter une escalade des tensions et de renoncer à mener des frappes à grande échelle contre l'Iran.

Ceci alors qu'hier, Fox News, citant les estimations du « Centre d'études stratégiques et internationales », a reconnu que le stock de missiles intercepteurs THAAD américains est passé de 452 unités avant la guerre à moins de 278 unités.

Selon ce rapport, les stocks américains de missiles intercepteurs Patriot sont également passés d'environ 2300 unités avant la guerre à moins de 827 unités.