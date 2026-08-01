Washington : L’Iran pourrait cibler les intérêts américains dans le monde entier

Selon l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Département d’État américain a annoncé aujourd’hui, samedi, dans un communiqué : Les Américains se trouvant au Moyen-Orient (Asie occidentale) doivent faire preuve d’une prudence accrue et se préparer à la fermeture de l’espace aérien et à d’éventuelles perturbations des voyages.

Dans le communiqué du Département d’État américain à ce sujet, il est indiqué : Les Américains présents dans la région doivent envisager de quitter la région ou de se préparer à le faire en cas d’escalade des tensions. Les Américains hors du Moyen-Orient (Asie occidentale) devraient reconsidérer leurs voyages vers cette région.

Le communiqué du Département d’État américain a ajouté : L’Iran et les groupes qui lui sont affiliés pourraient cibler les intérêts américains dans le monde entier !

L’ambassade des États-Unis à Bagdad avait déjà averti les citoyens américains de l’escalade des tensions dans la région du Moyen-Orient (Asie occidentale).

L’ambassade des États-Unis en Irak a averti les citoyens américains de faire preuve d’une extrême prudence, d’accroître leur vigilance et de se préparer à d’éventuelles annulations de vols, à la fermeture temporaire de l’espace aérien et à des perturbations des voyages.