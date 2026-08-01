Oulianov : L’Amérique devrait tirer les leçons des récentes erreurs stratégiques

Selon l’agence de presse ABNA, Mikhail Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, dans un message publié sur un réseau social en réaction aux propos de Donald Trump, président des États-Unis, a écrit : Il est temps d’arrêter les attaques militaires et de revenir à la table des négociations. Nous devons tirer les leçons des récentes erreurs stratégiques.

Trump, en réponse à une question sur l’éventuelle poursuite de la riposte militaire de l’Iran aux agressions américaines, a affirmé : Ils deviendront peut-être un peu plus forts maintenant, mais plus tard, ils s’affaibliront.

Oulianov avait auparavant également souligné que le conflit entre l’Iran et l’Amérique n’a pas de solution militaire.