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Oulianov : L’Amérique devrait tirer les leçons des récentes erreurs stratégiques

1 août 2026 - 20:31
Code d'info: 1847576
Source: ABNA
Oulianov : L’Amérique devrait tirer les leçons des récentes erreurs stratégiques

Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales, en réaction aux propos du président américain sur l’Iran, a déclaré : Nous devons tirer les leçons des récentes erreurs stratégiques.

Selon l’agence de presse ABNA, Mikhail Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, dans un message publié sur un réseau social en réaction aux propos de Donald Trump, président des États-Unis, a écrit : Il est temps d’arrêter les attaques militaires et de revenir à la table des négociations. Nous devons tirer les leçons des récentes erreurs stratégiques.

Trump, en réponse à une question sur l’éventuelle poursuite de la riposte militaire de l’Iran aux agressions américaines, a affirmé : Ils deviendront peut-être un peu plus forts maintenant, mais plus tard, ils s’affaibliront.

Oulianov avait auparavant également souligné que le conflit entre l’Iran et l’Amérique n’a pas de solution militaire.

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