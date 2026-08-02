« New York Times : les alliés de l'Amérique inquiets d'une défaite face à l'Iran »

Selon l'agence de presse Abna, le journal New York Times a rapporté que les alliés de l'Amérique craignent que la guerre avec l'Iran ne dérive vers une défaite stratégique.

Selon ce rapport, les alliés de l'Amérique redoutent que l'incapacité à apporter un changement durable en Iran n'ait révélé une faiblesse que la Russie et la Chine accueilleront favorablement.

Ce rapport indique : ces alliés ont reconnu que les objectifs de Trump concernant la provocation de la guerre contre l'Iran n'ont pas encore été atteints. Ceci alors que l'armée américaine souffre d'une pénurie de réserves d'armements.

Selon ce rapport, ils ont également reconnu que cette guerre a placé les États-Unis et Israël dans une position plus faible, et ils se tiennent mutuellement responsables de cette situation. Ceci alors que les missiles et les drones continuent de menacer les bases américaines dans toute la région.