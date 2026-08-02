« Ansarallah : Riyad cherche à exploiter le cyberespace pour affaiblir le Yémen »

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Masirah, Mohammed al-Farah, membre du bureau politique du mouvement Ansarallah, a mis en garde contre les efforts de l’Arabie saoudite pour recruter un certain nombre de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux dans le but de les utiliser dans une guerre psychologique contre le peuple yéménite. Il a souligné que ces manœuvres s’inscrivent dans le cadre de tentatives d’influencer l’opinion publique et d’affaiblir le front intérieur par le biais d’outils médiatiques et numériques.

Al-Farah a ajouté, dans un post sur sa page personnelle sur la plateforme « X », que certains créateurs de contenu ont accepté de devenir des instruments au service de programmes étrangers en échange d’avantages financiers. Il a noté que la notoriété et l’influence qu’ils avaient acquises par le passé n’étaient pas fortuites, mais résultaient de leurs positions alignées sur les aspirations de leur peuple et de leur solidarité avec les citoyens dans les moments difficiles.

Il a indiqué que l’alignement de certains influenceurs avec le camp agresseur a entraîné un déclin de leur base populaire et une perte d’une grande partie de leur crédibilité, de sorte que le public les perçoit désormais comme des outils utilisés pour mener des campagnes médiatiques contre la société, alors qu’auparavant ils bénéficiaient de la large confiance de leurs abonnés.

Le membre du bureau politique d’Ansarallah a souligné que les expériences passées ont montré que de nombreuses personnalités influentes dans l’espace numérique ont perdu leur statut après avoir changé de position et participé à des campagnes médiatiques en faveur de l’Arabie saoudite.

Al-Farah a ajouté que l’exploitation des influenceurs dans de telles campagnes ne constitue pas un véritable acquis pour eux, mais a plutôt un impact négatif sur leur parcours et leur position, et les place en confrontation avec l’opinion publique.

Al-Farah a adressé un message direct aux créateurs de contenu dans le cyberespace, les appelant à préserver leur place et le respect qu’ils ont auprès du peuple, et à comprendre qu’une crédibilité bâtie sur des positions de principe est plus précieuse que tout gain financier temporaire, et qu’il sera difficile de retrouver la confiance publique perdue à l’avenir.