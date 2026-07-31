Khaled Qadoumi : La voie de la résistance se poursuivra jusqu'à la victoire complète

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Khaled Qadoumi, représentant du mouvement Hamas à Téhéran, a souligné : Le sang des martyrs, et à leur tête le martyr Ismaël Haniyé, ancien chef du bureau politique du mouvement Hamas, renforcera la constance du front de la résistance et assurera sa pérennité.

Selon un rapport du compte du mouvement de la « Résistance islamique palestinienne » sur les réseaux sociaux, Khaled al-Qadoumi, dans un discours prononcé lors de la cérémonie commémorant le deuxième anniversaire de la mort en martyr d'Ismaël Haniyé à Téhéran, a déclaré : Haniyé, par sa foi, sa sincérité et son jihad, est devenu un exemple éternel pour le peuple palestinien et pour tous les groupes et forces de la résistance, et a prouvé que le martyre n'est pas la fin du chemin, mais le début de la continuation du chemin de l'honneur, de la liberté et de la dignité.

Qadoumi a souligné : Comme le martyr Haniyé lui-même le soulignait toujours, l'assassinat des dirigeants et des commandants n'abaissera pas le drapeau de la résistance, et cette voie se poursuivra jusqu'à la réalisation de la victoire.

Évoquant sa dernière rencontre avec le martyr Haniyé à Téhéran, il a rappelé sa foi et sa disponibilité constante pour le martyre et a ajouté : Haniyé considérait le martyre comme le rêve de tout combattant sur le chemin de Dieu, et il a finalement atteint son rêve.

Le représentant du mouvement Hamas à Téhéran a également souligné l'importance de l'unité de la oumma islamique et de la coordination entre les groupes de résistance, ainsi que la nécessité de poursuivre le soutien au peuple palestinien.