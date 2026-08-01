Mokhber : Une attaque contre nos infrastructures détruira les fondements de votre hégémonie

Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, membre du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du système, en réponse aux menaces de Trump contre le peuple iranien sur les réseaux sociaux, a écrit : Vous calculez avec des équations militaires, mais nous répondons avec la logique de l’histoire.

Il a ajouté : Une attaque contre les infrastructures de l’Iran réveillera directement les failles sur lesquelles l’architecture de votre hégémonie a été bâtie pendant 250 ans.

Le conseiller et assistant du Guide suprême de la Révolution a souligné : Quand les piliers de ce système s’effondreront, il ne restera ni centre de commandement, ni marché pour le pillage.