Le Guide suprême ordonne de poursuivre les criminels de guerre américano-sionistes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Voici la traduction intégrale du message du Guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, à l'occasion de la Semaine de la magistrature et du 44e anniversaire du martyre de l'ayatollah Beheshti et de ses compagnons :

Texte intégral du message

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Je présente mes condoléances à toute la nation iranienne et à la communauté islamique à l'occasion des jours de deuil de la famille de Dieu et du martyre de l'Imam Hussein (que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur ses compagnons fidèles).

Le mouvement et le soulèvement de l'Imam Hussein, pour l'établissement du droit, la réforme de la communauté et la lutte contre l'oppression et l'injustice, est le sommet de l'histoire dans la confrontation entre le vrai et le faux, entre la justice et l'injustice. Il offre des leçons inestimables et inoubliables à tous les hommes libres du monde. Le sang de l'Imam Hussein (que la paix soit sur lui) est appelé le sang de Dieu, qui coule dans les veines de l'univers et crée des épopées vivifiantes. Le mouvement et la Révolution islamique d'Iran, en tant que branche issue de cette source lumineuse, doivent constamment viser à atteindre les objectifs du soulèvement de l'Imam Hussein.

Le 7 Tir de chaque année rappelle la personnalité éminente de la Révolution, celui qui, à la tête du pouvoir judiciaire, a déployé des efforts inlassables dans cette direction, jusqu'à ce qu'il boive la coupe du martyre avec un groupe de compagnons dévoués de la Révolution. Son martyre et celui de ses soixante-douze compagnons confirment la nature husseinite de ce système et de ses bâtisseurs.

L'image du pouvoir judiciaire doit être telle que l'exercice de la justice atteigne un niveau où tout opprimé le considère comme son refuge

La fonction du pouvoir judiciaire dans le système de la République islamique d'Iran est de protéger les droits du peuple, de rétablir les droits publics et les libertés légitimes, de lutter contre la corruption, d'exercer la justice, d'établir les limites divines et de superviser l'application de la loi. Le succès dans cette voie, outre l'obtention de la satisfaction divine, renforcera la confiance du peuple en cette institution. L'attente légitime est que tous les pouvoirs, appareils et institutions responsables ajustent et réorganisent constamment leurs performances selon le niveau souhaité du système sacré de la République islamique et la haute dignité de la nation. Dans ce domaine, le pouvoir judiciaire occupe une position rare, voire unique, pour réformer le cours des affaires et mettre en mouvement les autres parties du système, ce qui nécessite de poursuivre le processus de réforme et de reconstruction au sein même de ce pouvoir.

Aujourd'hui, l'attente générale de la société est de voir une mise en œuvre pratique de cette question dans la performance du pouvoir judiciaire, de sorte que la transformation judiciaire passe des mots inscrits dans le document de transformation, des plans et des feuilles de route, à la réalité, et que ses manifestations apparaissent dans tous les domaines concernés, des salles des complexes judiciaires et des audiences des tribunaux aux espaces publics et à l'environnement social, de sorte que le peuple en voit les effets positifs dans sa vie quotidienne : fermeté dans la lutte contre toutes sortes de corruptions, réduction des violations des droits, célérité des procédures, amélioration de l'intégrité et de la solidité des décisions des juges, et accès plus facile aux indicateurs de justice.

Dans cette image du pouvoir judiciaire, l'exercice de la justice doit atteindre un niveau où tout opprimé le considère comme son refuge, et en particulier ceux qui détiennent une forme de pouvoir n'osent pas transgresser les droits d'autrui, et où les recommandations et les intercessions sont totalement bloquées, et où avoir une connaissance dans certaines de ses parties ne constitue aucun avantage.

Le rétablissement des droits bafoués de la nation iranienne dans les crimes des agresseurs mondiaux en 2025 et 2026 est l'une des questions les plus importantes

Bien entendu, le rétablissement des droits du peuple ne se limite pas aux questions individuelles ; divers droits publics et sociaux, tels que le droit à la sécurité économique, l'accès équitable aux opportunités, le droit à une jouissance équitable des richesses naturelles, à un environnement sain, aux libertés légitimes et à une gouvernance efficace, font également partie des questions importantes dans l'extension de la justice. Parmi les questions juridiques et judiciaires les plus importantes concernant toute la nation iranienne à cette période, figure la poursuite et le rétablissement des droits bafoués du peuple en raison des crimes des criminels internationaux, des arrogants et des agresseurs mondiaux, en particulier en 2025 et 2026.

Il faut saisir le col des criminels et les faire répondre de leurs actes criminels

Depuis le sang des martyrs opprimés des deuxième et troisième guerres imposées jusqu'aux dommages physiques, psychologiques, matériels et moraux infligés à notre cher pays et à chacun des membres de la nation opprimée d'Iran, à l'intérieur et même à l'extérieur du pays ; des infanticides et des crimes de guerre sans précédent à Mînâb et Lâmerd, aux attaques contre les centres médicaux et de services ; du massacre des nouveau-nés de quelques jours aux personnes âgées chères ; et au sommet de tout cela, le martyre de la personnalité incomparable, de la perle unique et de l'être exceptionnel de l'époque, le Guide combattant à la grande stature (que Dieu élève son rang sacré), chacun constitue un dossier de centaines, voire de milliers de dossiers juridiques importants qui doivent être sérieusement suivis devant les tribunaux nationaux et internationaux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut saisir le col des criminels et les faire répondre de leurs actes criminels.

Les préliminaires du rétablissement des droits bafoués de la nation ont été convenablement préparés

Le point important à ce sujet est, d'une part, les aveux et même la fierté indécente de certains dirigeants ennemis américains et sionistes pour ces crimes, ce qui constitue certainement une reconnaissance de culpabilité et a convenablement préparé les préliminaires du rétablissement des droits bafoués de la nation.

Il faut veiller à exécuter l'ordre du Guide martyr de la Révolution, lors de sa dernière rencontre avec les responsables judiciaires

D'autre part, il est nécessaire de prêter attention et de veiller à exécuter l'ordre du Guide martyr de la Révolution, lors de sa dernière rencontre avec les responsables judiciaires en juillet 2024, concernant le traitement des crimes commis lors de la deuxième guerre imposée, en l'étendant à la troisième guerre imposée et en la poursuivant constamment jusqu'à l'obtention d'un jugement et la transmission de son exécution à des éléments compétents. Cette action, à son tour, empêchera la répétition de ce genre de crimes.

L'attention aux recommandations et aux insistances du Guide martyr envers le pouvoir judiciaire est une exigence ferme et une demande sérieuse de ma part

Bien sûr, pour réussir dans la voie de la transformation globale du système judiciaire et accélérer l'atteinte des objectifs mentionnés, diverses mesures et exigences sont nécessaires, qui ont été pour la plupart exprimées lors des rencontres annuelles des responsables judiciaires et dans les recommandations et insistances détaillées du grand Guide martyr (que Dieu sanctifie son âme pure), et une attention sérieuse à celles-ci et des efforts pour leur réalisation, qui sont la clé du succès des responsables honorés du pouvoir judiciaire, sont une exigence ferme et une demande sérieuse de ma part.

Le chemin vers la justice et la lutte contre l'oppression et la corruption est un chemin difficile, qui sera aplani par la sincérité, la confiance en Dieu, la piété à un degré élevé, la motivation et la volonté sérieuse, l'effort et le double zèle, le courage et la fermeté, l'initiative et l'utilisation correcte des technologies modernes et l'intelligentisation des affaires. La réalisation de tout cela, avec la permission de Dieu et sous la bienveillance de l'Imam de la Justice attendu, notre Maître (que Dieu hâte sa venue), sera rendue possible, si Dieu le veut.

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