Allégation de Netanyahou : le gouvernement de Beyrouth a accepté notre présence dans le sud du Liban

Selon l'agence de presse « Abna », Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a déclaré : « Israël et le Liban sont parvenus à un accord pour établir deux zones de sécurité afin de mettre en œuvre à titre expérimental le plan de désarmement du Hezbollah. »

Netanyahou a « révélé » l'accord du gouvernement de Beyrouth sur l'occupation du Liban et a affirmé : « Les États-Unis et le Liban ont accepté la poursuite de notre présence dans la zone de sécurité du sud du Liban. »

Poursuivant ses allégations, il a ajouté : « Nous sommes parvenus à un accord-cadre qui pourrait mettre fin au conflit avec le Liban. »

Netanyahou a prétendu que cet accord fait suite aux coups portés au Hezbollah.

Poursuivant ses provocations contre la résistance libanaise, il a déclaré : « Nous continuons la destruction des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban, et il nous reste encore de nombreuses missions à accomplir. »

Le Premier ministre du régime sioniste, qui s'est tourné vers les États-Unis pour contenir les attaques du Hezbollah, a également affirmé : « Nous avons détruit environ 90 % de l'arsenal de missiles du Hezbollah. »

Il a ajouté : « Nous contrôlons la zone de Shaqif dans le sud du Liban et nous y resterons. »

Netanyahou a prétendu : « J'ai insisté pour que les forces israéliennes aient une liberté d'action face à toute menace au Liban. »

Le Premier ministre du régime sioniste a poursuivi ses allégations : « Je me suis opposé à toute tentative visant à forcer le retrait des forces israéliennes du Liban, et désormais Washington et Beyrouth disent à Téhéran que cela ne les regarde pas. »

S'attribuant des succès, il a déclaré : « L'accord avec le Liban pourrait se transformer en accord de paix. »

Netanyahou a affirmé : « Cet accord renforcera la puissance d'Israël et du Liban et affaiblira celle de l'Iran et du Hezbollah. »