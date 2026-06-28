Avertissement du mouvement Amal libanais sur les conséquences de l'accord avec le régime israélien

Selon l'agence de presse « Abna », le mouvement Amal a appelé l'ensemble du peuple libanais, avec le plus haut niveau de vigilance et d'unité nationale, à éviter de tomber dans les plans divisionnistes conçus par le régime sioniste.

En réaction à l'accord entre le gouvernement de Beyrouth et le régime de Tel-Aviv, le mouvement a également déclaré : « Cet accord est déséquilibré et conduit à la consolidation et à la fixation de réalités favorables au régime sioniste. »

Le mouvement Amal a averti que cet accord comporte également des risques politiques et touchant à la souveraineté, et qu'il ne peut être accepté.

La Jamaa islamique du Liban : le critère de tout accord est la préservation de la souveraineté et le retrait complet d'Israël du Liban

Par ailleurs, selon la chaîne Al Jazeera, la Jamaa islamique du Liban a souligné : « Le critère de tout accord [avec le régime israélien] est la préservation complète de la souveraineté du Liban et la garantie du retrait des militaires sionistes de toutes les terres libanaises occupées. »

Ce groupe a également averti : « Tout dialogue concernant le monopole des armes et l'extension de la souveraineté de l'État sur le sol libanais ne doit pas avoir lieu sous la pression des occupants sionistes ou sous la menace. »

Ces déclarations interviennent en réaction à l'accord entre le gouvernement libanais et le régime sioniste à Washington, alors que le Hezbollah a exprimé son opposition totale à cet accord à différents niveaux.