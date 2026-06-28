La Jamaa islamique du Liban : Israël doit se retirer complètement du sol libanais

Selon l'agence de presse « Abna », la Jamaa islamique du Liban a déclaré samedi dans un communiqué que le critère d'examen de tout accord est la protection de la souveraineté pleine et entière du Liban, la garantie du retrait du régime sioniste de toutes les terres occupées, l'arrêt des agressions, la libération des prisonniers et le retour en sécurité des citoyens du pays dans les régions du sud.

Le communiqué indique : « Les décisions concernant la guerre et la paix doivent être prises au niveau national et de manière responsable, sans tenir compte des dictats extérieurs. Tout débat sur le monopole des armes par l'État ne doit pas avoir lieu sous la pression de l'occupation et des menaces, mais doit se faire à travers un dialogue national sérieux et l'examen d'une stratégie de défense globale visant à renforcer l'armée pour protéger les frontières et la population. »

La Jamaa islamique du Liban a mis en garde contre la subordination du retrait du régime sioniste à des conditions de sécurité modifiables ou reportables, ainsi que contre la restriction du droit du Liban à se défendre.

Le groupe a ajouté : « L'occupation doit prendre fin, et le retrait d'Israël doit être complet, conformément à un calendrier précis et à des garanties arabes et internationales. »