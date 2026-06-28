Opération décisive de missiles et de drones du Sepah en réponse aux agressions des États-Unis

Selon l'agence de presse « Abna », le service des relations publiques du Sepah a indiqué dans son communiqué que les forces navales et aérospatiales du Corps avaient répondu avec détermination aux récentes agressions des États-Unis, et a souligné : « Désormais, les navires contrevenants seront traités plus sévèrement que par le passé, et toute agression éventuelle de l'ennemi, sous quelque prétexte que ce soit, même si, comme hier soir et ce soir, elle vise des objectifs de moindre importance, recevra une réponse écrasante. L'ennemi doit savoir que la violation du cessez-le-feu est contraire au point 1 du mémorandum d'Islamabad et entraînera l'arrêt complet des processus. »