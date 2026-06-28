Téhéran réaffirme sa priorité à la relation avec l'Irak lors d'une visite officielle à Bagdad

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé ce dimanche matin à Bagdad à la tête d'une délégation politique et diplomatique de haut niveau, a rapporté l'Agence ABNA. Dès son arrivée, Araghchi s'est rendu au sanctuaire dédié au commandant martyr Qassem Soleimani et à Abou Mehdi al-Mouhandis, où il a rendu hommage à leur mémoire, symbolisant l'engagement de l'Iran envers la résistance et la lutte contre le terrorisme.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a publié un message en arabe sur son compte officiel sur le réseau social X, peu après l'arrivée de la délégation. Il a écrit : « Salutations au grand Irak frère. Nous sommes arrivés à Bagdad avec le ministre des Affaires étrangères, et après avoir rendu hommage aux commandants de la victoire, nous rencontrerons nos frères irakiens, notamment le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. »

Baghaei a souligné que « le développement des relations avec l'Irak, qui partage avec nous des liens culturels et civilisationnels profonds, demeurera toujours en tête des priorités de Téhéran ». Cette déclaration intervient alors que l'Iran et l'Irak entretiennent des relations stratégiques, renforcées par une coopération économique, sécuritaire et politique continue.

Au cours de cette visite, Abbas Araghchi a rencontré son homologue irakien, Fouad Hussein, avec qui il a discuté des principaux sujets bilatéraux et régionaux. Les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux, les projets énergétiques et les questions sécuritaires liées à la stabilité régionale. Les préparatifs pour les cérémonies de deuil du défunt Guide suprême de la Révolution islamique, qui doivent se tenir dans plusieurs villes irakiennes, figuraient également à l'ordre du jour.

Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre des efforts constants de l'Iran pour consolider ses relations avec ses voisins, en particulier l'Irak, considéré comme un partenaire stratégique dans la région du Golfe Persique. Les liens historiques entre les deux pays, renforcés par des échanges culturels et religieux, constituent un pilier essentiel de la politique étrangère iranienne. Téhéran espère que cette visite contribuera à approfondir davantage cette coopération et à renforcer la stabilité et la sécurité régionales.

Fin/229