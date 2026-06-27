Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : S'exprimant devant des milliers de partisans réunis dans la province de Sakarya, dans le nord-ouest de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdoğan a dressé un réquisitoire sévère contre ce qu'il a appelé « l'idéologie sioniste ». Selon lui, cette idéologie est intrinsèquement liée au génocide, à l'occupation et à l'expansionnisme, et constitue une menace directe non seulement pour lui-même ou pour son parti, mais pour l'ensemble de la société turque.

« Lorsque nous luttons contre le sionisme, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes ou pour des intérêts personnels. L'objectif est la survie de notre pays et de notre nation tout entière », a-t-il martelé, sous les acclamations de la foule.

Le président turc a également dénoncé les politiques expansionnistes du régime sioniste, qu'il accuse de déstabiliser la région du Golfe Persique et de menacer la paix et la sécurité des pays voisins. Il a réaffirmé la solidarité de la Turquie avec le peuple palestinien, soulignant que la cause de Jérusalem et la défense des droits des Palestiniens restent des priorités absolues pour Ankara.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre la Turquie et le régime sioniste, notamment après les récentes critiques turques contre les opérations militaires israéliennes dans les territoires occupés. Erdoğan, qui s'est toujours positionné comme un défenseur de la cause palestinienne, a multiplié les appels à une action internationale pour mettre fin à ce qu'il qualifie de « crimes contre l'humanité » perpétrés par le régime sioniste.

Les observateurs politiques notent que ces propos renforcent la position de la Turquie en tant qu'acteur clé du monde musulman, tout en soulignant les divergences croissantes entre Ankara et les puissances occidentales, qui restent divisées sur leur soutien au régime sioniste. La communauté internationale suit avec attention l'évolution de ce discours, qui pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques et sécuritaires dans la région du Golfe Persique et au Moyen-Orient.

En conclusion, Erdoğan a réitéré l'engagement de la Turquie à poursuivre sa politique de résistance contre toute forme d'oppression et de domination étrangère, en s'appuyant sur les valeurs de justice et de dignité humaine, qu'il a associées aux enseignements des prophètes et aux principes de l'Islam.

Fin/229