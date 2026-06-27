L'affirmation ridicule de Vance sur l'engagement des États-Unis envers le mémorandum d'entente avec l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, « JD Vance », le vice-président des États-Unis, a déclaré : L'Iran a signé l'accord de cessez-le-feu, et nous nous y sommes également engagés.

Cette affirmation est faite alors que le Commandement central des États-Unis pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a reconnu il y a quelques heures avoir mené des frappes aériennes contre des points situés dans le sud de l'Iran, une action qui constitue une violation du cessez-le-feu et du mémorandum d'entente.

Le vice-président de Trump a ajouté : Si l'Iran a des divergences de vues sur la manière dont le mémorandum d'entente doit être mis en œuvre, il peut nous contacter, mais toute réponse à la violence sera donnée par la violence.

Cette affirmation est faite alors que c'est bien les États-Unis qui ont violé la disposition du mémorandum d'entente et ont mené des frappes aériennes contre des zones du territoire iranien.

Selon Mehr, selon des sources bien informées, un projectile a touché un pylône de télécommunications dans la zone de la ville de Sirik. Cette source a confirmé que quelques heures avant cet incident, des tirs d'avertissement avaient été effectués contre des navires iraniens hors norme qui perturbaient la navigation.