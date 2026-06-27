Réaction du Hezbollah à la signature d'un accord-cadre entre le gouvernement libanais et le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna, Hassan Fadlallah, membre du bloc « Fidélité à la Résistance » au Parlement libanais, a publié une déclaration concernant la signature d'un accord-cadre entre le gouvernement libanais et le régime sioniste à Washington.

Dans cette déclaration, il est dit : Nous mettons en garde fermement contre la voie politique et sécuritaire des négociations avec le régime sioniste, car elle affaiblit la souveraineté du Liban et provoque des divisions internes dangereuses.

Hassan Fadlallah a souligné : Nous demandons au gouvernement libanais de retirer ses négociations directes avec le régime sioniste et toutes les décisions qu'il a prises contre son propre peuple, car ce qu'il entreprend maintenant est un processus de concessions gratuites et de retrait continu qui mènera à la destruction du pays et ne servira que les intérêts de l'ennemi.

Il a précisé : Ce qui a été avancé par l'une des chaînes de télévision et suggéré et diffusé par certains cercles connus, à savoir que la position du Liban sur les négociations a été élaborée lors de réunions entre Hassan Fadlallah, le général de division « Hassan Chaker » et le général de brigade « André Rhal », est totalement et fondamentalement faux et n'a aucun rapport avec la réalité. Cette allégation est complètement contraire à ce qui a été communiqué aux responsables concernés au sein de la direction libanaise ; une question qui souligne la position du Hezbollah contre les négociations directes avec l'ennemi israélien.

Ce député libanais a fait remarquer : Netanyahou négociait en réalité avec lui-même. Le gouvernement actuel du Liban ne possède pas de légitimité légale et n'a pas les outils nécessaires pour dicter des ordres. Ce gouvernement ne pourra pas mettre en œuvre l'accord signé avec l'ennemi à Washington, à moins de s'engager dans une guerre civile avec le soutien des États-Unis. Le gouvernement a offert un cadeau à l'ennemi israélien qui n'aura en pratique aucun effet.