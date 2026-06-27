Le président américain battu ne respecte pas les principes de la négociation ou du cessez-le-feu

Selon l'agence de presse Abna, Ibrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement, a écrit sur sa page personnelle sur l'un des réseaux sociaux : Les États-Unis ont de nouveau attaqué l'Iran au milieu des négociations.

Azizi a ajouté : Le président américain battu a montré qu'il ne respecte pas les principes de la négociation ou du cessez-le-feu.

Il a précisé : Cette violation éhontée du cessez-le-feu, comme toujours, mènera à leur retrait et à leurs regrets.

Le président de la commission de la sécurité nationale du Parlement a souligné : Le jeu des accusations ne fonctionne plus.