  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Le président américain battu ne respecte pas les principes de la négociation ou du cessez-le-feu

27 juin 2026 - 10:02
Code d'info: 1831948
Source: ABNA
Le président américain battu ne respecte pas les principes de la négociation ou du cessez-le-feu

Ibrahim Azizi a souligné dans un message que le président américain battu a montré qu'il ne respecte pas les principes de la négociation ou du cessez-le-feu.

Selon l'agence de presse Abna, Ibrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement, a écrit sur sa page personnelle sur l'un des réseaux sociaux : Les États-Unis ont de nouveau attaqué l'Iran au milieu des négociations.

Azizi a ajouté : Le président américain battu a montré qu'il ne respecte pas les principes de la négociation ou du cessez-le-feu.

Il a précisé : Cette violation éhontée du cessez-le-feu, comme toujours, mènera à leur retrait et à leurs regrets.

Le président de la commission de la sécurité nationale du Parlement a souligné : Le jeu des accusations ne fonctionne plus.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha