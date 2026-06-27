Sardar Mohebi : Le détroit d'Ormuz est un territoire iranien et n'a aucun lien avec les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, le sardar Mohebi, porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a écrit sur les réseaux sociaux : « Suite aux allégations de responsables américains concernant l'établissement d'une ligne directe entre l'Iran et les États-Unis au sujet du détroit d'Ormuz, il est déclaré que cette affaire est un pur mensonge et est fermement démentie. Cela ne s'est pas produit et ne se produira pas. »

Le porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution a souligné : Le détroit d'Ormuz est un territoire iranien et n'a aucun lien avec les États-Unis.