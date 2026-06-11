Selon l'agence de presse ABNA, Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale du Parlement, a écrit sur sa page dans l'un des réseaux sociaux : « Pendant la guerre de quarante jours, l'étendue des eaux territoriales iraniennes s'est accrue ; lors de la prochaine guerre, le territoire iranien pourrait s'étendre. »