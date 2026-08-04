Celic : Le seul objectif du « réseau de génocide de Netanyahou » est la destruction complète de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant Anadolu, Ömer Celic, vice-président du Parti de la justice et du développement turc et porte-parole du parti, a condamné dans un post sur son compte sur un réseau social les récentes attaques du régime sioniste contre la bande de Gaza.

Le porte-parole du parti au pouvoir turc, le Parti de la justice et du développement, a écrit à ce sujet : « Le seul objectif de Netanyahou est la destruction complète de Gaza. Cette question est une hostilité envers toutes les valeurs humaines. Netanyahou, par son agression, est en train de détruire actuellement les politiques de tous les pays qui sont favorables à la paix. »

Il a ensuite ajouté : « Le réseau de Netanyahou continue de tuer. Ce « réseau de génocide » a récemment tué (martyr) plus de 30 civils à Gaza et a ciblé des centres médicaux. »

Celic a fait remarquer : « Ces attaques ont eu lieu immédiatement après l'accord sur une feuille de route qui rend possible la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza. Cela montre une fois de plus que le réseau de Netanyahou considère toute étape vers la paix comme un ennemi. »