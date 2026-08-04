Sardar Rezaï : Nous avons infligé de lourds coups à l’Amérique durant la guerre de 17 jours après la rupture de la trêve

Selon le correspondant d’ABNA, Mohsen Rezaï, conseiller militaire du Commandant en chef suprême et ancien commandant du Corps des Gardiens de la Révolution pendant la période de la Défense sacrée, dans un entretien analytique sur les évolutions du champ de bataille et de la région dans le cadre de la Troisième Guerre entre l’Iran et l’Amérique, qui a eu lieu durant le mois de Muharram, tout en présentant ses condoléances à l’occasion de l’Arbaïn de Hussein (que la paix soit sur lui), a déclaré : « Nous devrions nommer cette guerre la Troisième Guerre ou la Guerre de 17 jours de Muharram, au cours de laquelle nous avons également infligé de lourds coups à l’Amérique. »

Il a ajouté : « Pour le monde, la formation de cette guerre était surprenante, mais pour nous, elle était prévisible, et moi-même, dans une émission spéciale à la télévision, c’est-à-dire dans le programme précédent, j’avais dit que Trump déchirerait le mémorandum, s’en retirerait et attaquerait. »

Il a déclaré : « À l’exception des quatre ou cinq premiers jours, ils ont violé le mémorandum avec l’Iran. Le Guide suprême avait également déclaré que le peuple fier de l’Iran attendrait la réalisation des conditions du mémorandum, mais Trump, alors que Macron était à ses côtés, a signé le mémorandum lors d’une cérémonie spectaculaire, mais, contrairement à ce qu’il avait signé, il n’a pas respecté ses engagements. »

Le Sardar Rezaï a déclaré : « Les Américains, en prenant de nouvelles dispositions, ont mis en place un corridor au sud du détroit d’Ormuz et n’ont pas tenu compte des avertissements de la République islamique d’Iran à ce sujet ; par conséquent, l’Iran, en visant deux ou trois navires, a exigé leur retour à l’exécution de l’accord, mais au lieu de suivre ce différend conformément aux dispositions du mémorandum, qui prévoyait un mécanisme de règlement des différends et la formation d’un comité de résolution des conflits avec la participation du Premier ministre du Pakistan et de l’émir du Qatar, ils ont refusé de mettre en œuvre ce mécanisme, car M. Ghalibaf et Vance avaient formé ce comité. »