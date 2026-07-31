Maariv : Le retrait des militaires américains du Koweït est une victoire historique pour l’Iran

Selon un rapport de l’agence de presse Abna citant des sources palestiniennes, le journal hébraïque Maariv a reconnu dans un article que le retrait des forces américaines du Koweït sous l’effet des frappes iraniennes est considéré comme une victoire historique pour Téhéran.

Dans une autre partie du rapport de Maariv, il est indiqué : le retrait des forces américaines du Koweït est un prélude au départ des militaires américains de leurs bases dans la région, ce qui est l’une des conditions de Téhéran pour prendre le contrôle de la région du golfe Persique.

Le journal « Wall Street Journal » a récemment rapporté, citant des responsables américains, que les États-Unis sont en train de réévaluer le niveau et l’étendue de leur présence militaire au Koweït.

Selon le rapport de ce journal américain, le Pentagone examinait déjà la question d’une réduction des forces américaines au Koweït avant même le début de la guerre avec l’Iran, mais après les frappes iraniennes contre les bases américaines, il a limité la présence militaire de Washington dans ce pays afin de réduire les risques et la vulnérabilité des forces américaines.