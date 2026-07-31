Déclaration du Hezbollah condamnant l'agression américano-saoudienne contre l'Irak

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le Hezbollah libanais a publié une déclaration condamnant l'agression américaine brutale contre l'Irak, qui a entraîné la mort et la blessure de plusieurs personnes.

Dans sa déclaration à ce sujet, le Hezbollah a déclaré : « Cette agression est une violation flagrante et dangereuse du droit international et une atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de l'Irak. Cette dangereuse agression, menée avec la participation d'un pays arabe, est le prélude à des conséquences dangereuses pour la région. »

Le Hezbollah a souligné : « Cette agression ne sert que les intérêts du plan américano-israélien visant à déstabiliser la région et à semer la discorde au sein de la oumma musulmane. Il aurait été plus convenable pour l'Arabie saoudite de recourir au dialogue et à la négociation et d'ouvrir des canaux de communication diplomatique avec l'Irak pour résoudre toute tension ou crise. »

Dans une autre partie de la déclaration, la Résistance islamique du Liban a exprimé son soutien à l'Irak et à son cher peuple et a souligné : « L'effusion de sang des Irakiens par les États-Unis montre une fois de plus les objectifs hostiles de Washington envers l'Irak et son intention d'entraver la stabilité de ce pays. »

Le Hezbollah a souligné : « Face à cette agression, il est impératif de prendre d'urgence une position arabe, islamique et internationale ferme et responsable pour mettre fin aux politiques hostiles des États-Unis. Le silence face à ces agressions et la poursuite de l'aveuglement face à cette approche dangereuse auront certainement des conséquences dangereuses pour la région. »