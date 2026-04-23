L’Islam et les relations sociales : Préserver la dignité et la santé psychologique de la jeunesse

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les préceptes islamiques, la communication entre un homme et une femme qui ne sont pas des proches parents (non-mahram) est permise si elle est dénuée de toute intention de plaisir ou de convoitise. Cependant, les relations motivées par le désir, ainsi que le fait de s’isoler dans un lieu fermé sans passage, sont strictement interdites. Cette interdiction repose sur la reconnaissance de la puissance de l’instinct sexuel, qui influence profondément le comportement humain.

L’Islam, en tant que système de vie complet, vise à former des individus dotés d’une tranquillité d’esprit et d’une pureté morale, capables d’atteindre l’excellence. Simultanément, il répond de manière réaliste aux besoins naturels de l’être humain. C’est pourquoi des lois ont été établies pour maintenir l’individu et la société sur la voie de la modération. L’objectif est de canaliser les relations affectives et intimes exclusivement au sein de la famille, préservant ainsi la paix psychologique et évitant de perturber l’équilibre social.

Les relations libres, souvent initiées par des interactions apparemment anodines, peuvent entraîner des conséquences désastreuses, en particulier pour les jeunes. L’absence d’expérience les pousse parfois dans des situations complexes dont il est difficile de se libérer. Ces situations engendrent de multiples dommages, affectant les individus de diverses manières. Premièrement, le préjudice psychologique est considérable ; une personne investie émotionnellement peut subir de graves traumatismes et sombrer dans la dépression en cas de rupture amoureuse. Deuxièmement, les dommages sociaux se manifestent par la perte de la réputation au sein de la communauté, menaçant la stabilité des futurs mariages et augmentant les risques de divorce. Troisièmement, sur le plan éducatif, ces relations détournent souvent les jeunes de leurs études et de leur développement personnel. Enfin, le préjudice spirituel est indéniable, car ces actions éloignent l’individu de la spiritualité.

L’observation des sociétés occidentales, où les relations sont plus permissives, confirme ces préoccupations. Les recherches montrent que l’augmentation des relations libres entraîne une hausse des grossesses non désirées chez les jeunes. Par exemple, une proportion importante des adolescentes se retrouvent mères prématurément, voyant leurs rêves d’éducation et de carrière brisés. De plus, la multiplication de ces relations a provoqué une augmentation drastique et incontrôlable des avortements. En outre, ce phénomène contribue à la croissance des familles monoparentales, où les enfants grandissent souvent privés de la présence paternelle, confrontant les mères solitaires à des difficultés économiques sévères. Enfin, la propagation rapide des maladies infectieuses et transmissibles constitue une menace majeure pour la santé publique dans ces sociétés.

Ces statistiques alarmantes soulignent les risques inhérents à l’absence de régulation des interactions sociales. En conclusion, les restrictions imposées par l’Islam ne sont pas des entraves, mais des mesures de protection indispensables. Elles visent à prévenir les souffrances à long terme causées par des plaisirs éphémères, garantissant ainsi une société plus saine et équilibrée.

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