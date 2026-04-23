Selon l’agence de presse Abna, l’une des positions médiatiques récentes les plus importantes concerne le Japan Times, qui a écrit sur la situation actuelle des États-Unis : « La dépendance des États-Unis à l’égard des médiateurs pour mettre fin aux conflifs est un signe de la limitation du pouvoir de Washington, et les pays cherchent à contourner cela. »

Le Guardian a également analysé que le renouvellement du cessez-le-feu ne provient pas d’une position de force, mais est le résultat de l’incapacité des États-Unis à poursuivre les tensions et à en gérer les conséquences.

Trita Parsi (vice-président de la fondation d’études américaine Quincy Institute) a déclaré : « Trump, par le renouvellement du cessez-le-feu, a de facto reculé de la guerre et se retrouve dans une situation où ni accord, ni guerre, ni compromis ne se sont formés, mais son objectif principal, à savoir sortir de la guerre, a été atteint. »

De plus, Mike Quigley (représentant au Congrès) a déclaré : « Trump a perdu la capacité d’accomplir ses devoirs et devrait faire l’objet d’une évaluation cognitive ; ses décisions pourraient conduire à des actions dangereuses et imprévisibles. »