Attaque contre le navire transportant des fournitures vitales pour les patients dialysés condamnée

Selon l'agence de presse Abna, suite à l'événement inquiétant survenu le dimanche soir, le 30 Farvardin (19 avril), dans les eaux de la mer d'Oman, au cours duquel un navire commercial iranien a été agressé par les forces militaires américaines près des côtes du pays, le Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran et le Comité national de droit humanitaire ont publié une onzième déclaration commune condamnant fermement cette action.

Dans cette déclaration, en se référant aux principes fondamentaux du droit international, notamment le principe d'interdiction du recours à la force énoncé à l'article 2(4) de la Charte des Nations Unies et les règles coutumières régissant la liberté de navigation, il est souligné que toute action hostile contre les navires civils constitue une violation explicite des engagements internationaux des États. De plus, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la sécurité des navires commerciaux et de leur équipage doit être respectée en toutes circonstances.

La déclaration met en lumière les dimensions humaines de l'incident et précise qu'une partie de la cargaison de ce navire comprenait des matières premières nécessaires à la production de consommables pour les patients dialysés, appartenant à la société d'équipements médicaux Seha, affiliée au Croissant-Rouge. Par conséquent, toute perturbation de l'approvisionnement de ces articles vitaux pourrait menacer directement la santé et la vie des patients dépendant des services de dialyse.

En outre, cette action a été jugée contraire aux principes fondamentaux du droit humanitaire, notamment le principe de distinction et le principe de précaution dans les opérations militaires, car elle crée une menace, effraie et met en danger la vie de l'équipage civil. Toute forme d'intimidation et de pression psychologique sur les civils et leurs familles a également été condamnée.

Dans une autre partie de la déclaration, en se référant aux dispositions existantes pour réduire les tensions dans la région, il est indiqué que de telles actions pourraient violer les engagements internationaux liés au maintien de la paix et de la stabilité et, dans le cadre de la résolution 3314 (1974) de l'Assemblée générale des Nations Unies, pourraient être examinées comme un exemple d'usage illégal de la force.

Le Croissant-Rouge et le Comité national de droit humanitaire ont souligné à la fin de la déclaration la nécessité de respecter sans réserve les normes impératives du droit international et ont demandé aux institutions internationales compétentes, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner cette question de manière urgente, impartiale et responsable, et de créer les conditions pour que les responsables soient tenus compte.

La déclaration souligne également la nécessité de garantir la sécurité de la navigation maritime internationale, de protéger la vie des civils, en particulier des patients ayant besoin de traitements vitaux, et de prendre des mesures pratiques pour compenser les effets de cet incident et soutenir les personnes affectées.

Cette déclaration a été signée par Pir-Hossein Kulivand, président du Croissant-Rouge et du Comité national de droit humanitaire de la République islamique d'Iran.