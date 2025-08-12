Ventes d’armes à Israël : le Conseil de l’Europe sonne l’alerte rouge aux pays membres

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le Conseil de l’Europe a récemment lancé un avertissement solennel à l’attention de ses pays membres concernant la vente d’armes à Israël. Cette mise en garde intervient alors que les conflits dans la région du Moyen-Orient connaissent une recrudescence inquiétante, avec des conséquences humanitaires dramatiques.

Dans un communiqué officiel, l’institution européenne souligne que la poursuite des exportations d’armements à destination d’Israël pourrait contribuer à l’intensification des violences, notamment dans la bande de Gaza, où la population civile subit de lourdes pertes. Le Conseil rappelle également l’importance primordiale du respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans toutes les décisions liées à l’armement.

De nombreux États membres entretiennent des relations diplomatiques étroites avec Israël, mais sont invités à reconsidérer leurs politiques d’exportation d’armes. Cette démarche vise à éviter toute complicité indirecte dans des actions susceptibles de contrevenir aux principes éthiques et aux résolutions des Nations Unies.

Cette alerte européenne rejoint les appels de plusieurs organisations non gouvernementales qui militent pour une régulation plus stricte des ventes d’armes vers les zones de conflit, soulignant le rôle clé des États dans la prévention de l’escalade des violences.

Face à ces enjeux, le Conseil de l’Europe rappelle la responsabilité morale et politique des pays membres et les encourage à adopter des mesures plus rigoureuses pour encadrer le commerce des armes.

