Le sénateur Raja Nasir Abbas Jafri : « Malgré les pressions, nous organiserons les cérémonies d’Arbaïn avec détermination »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le sénateur Raja Nasir Abbas Jafri, président du Majlis Wahdat-e-Muslimeen du Pakistan, a déclaré que les mesures répressives contre les cérémonies religieuses sont contraires à la loi et à la liberté de culte. « Personne n’a le droit de nous dicter la manière dont nous devons accomplir nos pratiques religieuses », a-t-il souligné.

Il a ajouté que, malgré les pressions et les obstacles posés par certaines autorités, les fidèles organiseront les cérémonies d’Arbaïn avec toute la force et la détermination nécessaires. Le sénateur a également insisté sur le fait que la communauté musulmane chiite du Pakistan est profondément attachée à la commémoration d’Arbaïn et qu’aucune mesure coercitive ne pourra l’empêcher de manifester son attachement à l’Imam Hussein (p).

Selon lui, la liberté religieuse est un droit fondamental garanti par la Constitution pakistanaise, et toute violation de ce droit constitue une atteinte grave aux valeurs démocratiques et aux principes de justice.

