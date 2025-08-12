Le président iranien condamne fermement l’inaction mondiale face aux « crimes honteux » d’Israël soutenus par les États-Unis et l’Europe, notamment la

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le président iranien a exprimé sa profonde indignation devant le silence complice et le manque d’action de la part des puissances mondiales, notamment les États-Unis et plusieurs pays européens, face aux « crimes honteux » commis par Israël à Gaza. Il a rappelé que le siège, les bombardements incessants, et le blocus imposé à la population gazaouie constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme.

Selon lui, cette passivité ne fait qu’encourager l’occupant israélien à poursuivre ses exactions, aggravant davantage la crise humanitaire et provoquant la mort par la faim de civils innocents. Le président iranien a appelé la communauté internationale à sortir de son silence, à prendre ses responsabilités morales et juridiques, et à œuvrer pour la levée immédiate du blocus ainsi que pour la protection du peuple palestinien.

Il a aussi souligné que la résistance du peuple palestinien face à cette agression est un droit légitime, conformément au droit international, et a réaffirmé le soutien indéfectible de l’Iran à la cause palestinienne et à ses défenseurs.

Enfin, il a averti que la poursuite de ces crimes sans réaction adéquate pourrait déstabiliser davantage la région et engendrer des conséquences graves pour la paix et la sécurité internationales.

