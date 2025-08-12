  1. Accueil
  2. service
  3. Extrême-Orient et Océanie

Pyongyang condamne la tentative « gangster » d’Israël d’occuper Gaza

12 août 2025 - 20:40
Code d'info: 1716451
Pyongyang condamne la tentative « gangster » d’Israël d’occuper Gaza

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a fermement dénoncé ce qu’elle qualifie de tentative « gangster » d’Israël visant à occuper la bande de Gaza, condamnant vigoureusement les actions militaires israéliennes dans la région.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Pyongyang a exprimé sa condamnation catégorique de l’agression israélienne en cours dans la bande de Gaza, qualifiant l’opération de tentative « gangster » d’occupation. Dans un communiqué officiel, la RPDC a dénoncé les actions militaires israéliennes comme une violation flagrante du droit international et un acte d’agression injustifié contre le peuple palestinien.

Selon Pyongyang, ces opérations ont pour but d’imposer un contrôle total sur Gaza par la force, aggravant la crise humanitaire et mettant en danger la vie des civils innocents. La RPDC a appelé la communauté internationale à condamner ces actions et à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien à l’autodétermination.

Elle a également souligné que ces actes d’Israël sont une source de déstabilisation majeure dans la région du Moyen-Orient, menaçant la paix et la sécurité internationales.

Fin/229

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha