Pyongyang condamne la tentative « gangster » d’Israël d’occuper Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Pyongyang a exprimé sa condamnation catégorique de l’agression israélienne en cours dans la bande de Gaza, qualifiant l’opération de tentative « gangster » d’occupation. Dans un communiqué officiel, la RPDC a dénoncé les actions militaires israéliennes comme une violation flagrante du droit international et un acte d’agression injustifié contre le peuple palestinien.

Selon Pyongyang, ces opérations ont pour but d’imposer un contrôle total sur Gaza par la force, aggravant la crise humanitaire et mettant en danger la vie des civils innocents. La RPDC a appelé la communauté internationale à condamner ces actions et à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien à l’autodétermination.

Elle a également souligné que ces actes d’Israël sont une source de déstabilisation majeure dans la région du Moyen-Orient, menaçant la paix et la sécurité internationales.

