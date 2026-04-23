Nouvelle position du ministre pakistanais de l’Intérieur sur les négociations entre l’Iran et les États-Unis

Selon l’agence de presse Abna, citant Al Jazeera, Mohsin Naqvi, ministre pakistanais de l’Intérieur, a pris position sur les négociations entre l’Iran et les États-Unis.

Il a ajouté : Nous insistons sur la nécessité de maintenir les canaux diplomatiques entre Washington et Téhéran pour parvenir à une solution durable à ce conflit.

Le ministre pakistanais de l’Intérieur a souligné : Le renouvellement du cessez-le-feu par Trump est une étape importante pour réduire les tensions, et nous attendons des progrès de la part de l’Iran.

Il a précisé : Nous espérons que Washington et Téhéran donneront une chance à une solution diplomatique et pacifique.