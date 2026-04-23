Commissaire à l’énergie de l’UE : La situation n’est pas satisfaisante

Selon l’agence de presse Abna, Denis Jorgensen, commissaire à l’énergie de l’Union européenne, a annoncé que depuis le début de la guerre des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran, les coûts énergétiques supplémentaires ont atteint environ 24 milliards d’euros ; un montant qui équivaut en moyenne à 500 millions d’euros par jour.

Insistant sur le fait que la situation du marché de l’énergie n’est pas satisfaisante même dans les scénarios les plus optimistes, il a déclaré : « Nous sommes dans une situation difficile et les mois à venir seront également challengeants. »

Jorgensen a également mis en garde contre la possibilité d’une crise dans l’approvisionnement en carburant pour les avions au cours des six prochaines semaines et a ajouté que les prix du gaz naturel liquéfié sur les marchés mondiaux ne se stabiliseront ni ne baisseront au moins pour les deux prochaines années.

Il avait auparavant déclaré mardi que l’été prochain serait difficile pour l’Europe, même dans le meilleur des cas ; un sujet lié au manque de carburant causé par la guerre et la fermeture du détroit d’Hormuz. Selon lui, l’Union européenne examine des mesures pour réduire les effets de cette crise sur l’approvisionnement en carburant pour les avions.

Jorgensen a dit aux journalistes à Madrid : « Si nécessaire, nous redistribuerons les ressources en carburant pour les avions entre les États membres. »

Parallèlement, Apostolos Tzitzikostas, commissaire aux transports de l’Union européenne, a mis en garde contre le fait que si la liberté de navigation dans le détroit d’Hormuz n’est pas rétablie de manière durable, ses conséquences pour l’Europe et le monde seront très graves, voire catastrophiques.