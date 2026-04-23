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Pression des parlementaires américains sur Trump ; Quel est le plan pour mettre fin à la guerre ?

23 avril 2026 - 13:32
Code d'info: 1805427
Source: ABNA
Pression des parlementaires américains sur Trump ; Quel est le plan pour mettre fin à la guerre ?

Les membres du Comité des relations étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, issus du Parti démocrate, ont exhorté l’administration de Donald Trump à rendre public son plan pour mettre fin à la guerre avec l’Iran et à gérer les conséquences énergétiques de celle-ci de manière transparente.

Selon l’agence de presse Abna, citant la chaîne al-Masirah, les démocrates du Comité des relations étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré que l’administration de Donald Trump devait exposer son plan pour mettre fin à la guerre avec l’Iran et la manière dont elle comptait faire face à la crise énergétique qui en résulterait.

Ils ont mis en garde contre le fait que, si le détroit d’Hormuz restait bloqué, les citoyens américains seraient confrontés pendant des mois à une hausse supplémentaire des coûts des carburants.

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