Pression des parlementaires américains sur Trump ; Quel est le plan pour mettre fin à la guerre ?

Selon l’agence de presse Abna, citant la chaîne al-Masirah, les démocrates du Comité des relations étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré que l’administration de Donald Trump devait exposer son plan pour mettre fin à la guerre avec l’Iran et la manière dont elle comptait faire face à la crise énergétique qui en résulterait.

Ils ont mis en garde contre le fait que, si le détroit d’Hormuz restait bloqué, les citoyens américains seraient confrontés pendant des mois à une hausse supplémentaire des coûts des carburants.