Ministre du régime sioniste : Nous souhaitons étendre les frontières à Gaza, au Liban et en Syrie

Selon l’agence de presse Abna, citant la chaîne al-Masirah, « Bezalel Smotrich », ministre des Finances du régime israélien, dans une interview accordée au journal sioniste Jerusalem Post pour justifier l’expansionnisme du régime occupant, a affirmé : « Nous avons besoin de « frontières plus grandes » à Gaza, au Liban et en Syrie. »

Il a annoncé que les États-Unis soutiennent pleinement l’expansion des colonies en Cisjordanie.

Smotrich a également déclaré qu’il y a une coordination complète et un soutien sans faille de la part du gouvernement américain actuel en matière de construction, d’organisation et de questions de sécurité en Cisjordanie.

Il a également affirmé : Les frontières de 1967 ne sont pas « défendables » et ne correspondent pas à la géographie.