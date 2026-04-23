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Ministre du régime sioniste : Nous souhaitons étendre les frontières à Gaza, au Liban et en Syrie

23 avril 2026 - 13:32
Code d'info: 1805425
Source: ABNA
Ministre du régime sioniste : Nous souhaitons étendre les frontières à Gaza, au Liban et en Syrie

Le ministre des Finances du régime israélien a fait des déclarations audacieuses et controversées, parlant de la nécessité de ce régime illégitime pour des « frontières plus grandes » à Gaza, au Liban et en Syrie.

Selon l’agence de presse Abna, citant la chaîne al-Masirah, « Bezalel Smotrich », ministre des Finances du régime israélien, dans une interview accordée au journal sioniste Jerusalem Post pour justifier l’expansionnisme du régime occupant, a affirmé : « Nous avons besoin de « frontières plus grandes » à Gaza, au Liban et en Syrie. »

Il a annoncé que les États-Unis soutiennent pleinement l’expansion des colonies en Cisjordanie.

Smotrich a également déclaré qu’il y a une coordination complète et un soutien sans faille de la part du gouvernement américain actuel en matière de construction, d’organisation et de questions de sécurité en Cisjordanie.

Il a également affirmé : Les frontières de 1967 ne sont pas « défendables » et ne correspondent pas à la géographie.

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