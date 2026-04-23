Représentant du Guide des chiites de Bahreïn : Le peuple iranien a étouffé dans l’œuf la fitna de Mossad

Cheikh Abdullah al-Dibbagh, représentant du Guide des chiites de Bahreïn, en réponse à un journaliste de l’agence de presse Meh sur la place de la Révolution à Téhéran, concernant la résistance du peuple iranien dans la « guerre du Ramadan », a déclaré : « Avec beaucoup d’éloges et de respect pour le grand peuple iranien ; ce peuple est sorti dans les rues et défend la wilaya du faqih, les forces armées et les Gardiens de la Révolution. »

Il a ajouté : « Si le peuple iranien n’était pas sorti dans les rues, les mercenaires de Mossad, les saboteurs et les émeutiers seraient entrés, mais l’entrée du peuple iranien sur la scène a étouffé cette fitna dans l’œuf. »

Il a poursuivi : « Avec la solidarité de ces trois piliers ; à savoir le peuple, le Guide du Faqih et les forces armées, l’Iran obtiendra bientôt une victoire décisive, puissante et glorieuse. »